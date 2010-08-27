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Семьи 33 чилийских горняков, с 5 августа заблокированных на 700-метровой глубине в результате аварии, готовят иски

27 августа 2010 08:05
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Они намерены подать в суд на владельцев шахты за несоблюдение мер безопасности, а на правительственных инспекторов — за то, что они сквозь пальцы смотрели на эти нарушения. Между тем, самим шахтерам спасатели сообщили, что их смогут поднять на поверхность лишь через несколько месяцев. С людьми под землей налажена постоянная связь. Через узкий проход шахтерам сверху спускают еду и лекарства. Операция по их освобождению может затянуться до конца года.
# происшествия # Фотофакт

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