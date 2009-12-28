Семейная драма в Жодино

В Жодинское ГОВД в 22.15 позвонил 28-летний местный житель, ранее судимый за хулиганство, который сообщил о том, что он собирается включить газ и поджечь квартиру, принадлежащую отцу его 28-летней сожительницы.

Дежурный по ГОВД стал по телефону успокаивать хулигана, предлагая не приводить в исполнение угрозу. Работники райгаза в это время прекратили подачу газа.

Когда оперативники подъехали, хулиган посадил на колени свою 3-хлетнюю дочь, поднес нож к ее шее. В ходе продолжавшихся переговоров с участием начальника ГОВД он стал наносить удары ножом по двери.

Было принято решение одновременно через балкон по пожарной лестнице и через входную дверь проникнуть в квартиру. В 00.45 хулигана задержали. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Возбуждено уголовное дело по ст.186 УК РБ.