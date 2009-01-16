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Семь машин столкнулись на участке автодороги Минск-Смолевичи

16 января 2009 12:02
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Никто не пострадал, но парадокс в том, что одним из участников аварии около деревни «Новая жизнь» стал автобус предприятия ритуальных услуг. В половине восьмого утра на сложном участке трассы при ограниченной видимости водители двух легковых авто не заметили троссовое ограждение и наехали на него. Следующие 5 машин оказались уже заложниками ситуации. Причём две легковушки зажали грузовик и МАЗ. К слову, перед злополучным поворотом есть ограничение скорости - 70 километров в час. Но, по словам инспекторов ГАИ, большинство водителей пренебрегли этим указанием.
# происшествия

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