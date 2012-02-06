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Село ушло под воду в Болгарии из-за таяния снегов. 3 человека погибли

06 февраля 2012 12:52
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Возросший уровень воды в находящемся рядом с населенным пунктом водохранилище разрушил подпорную стену сооружения. Спасаясь от воды, люди поднимаются на крыши домов, сейчас они ждут спасателей.

Уже известно, что три человека погибли, 12 пострадавших с диагнозом «переохлаждение» доставлены в больницу. Из села пока эвакуированы 50. Всего в населенном пункте проживают около тысячи жителей.

Власти объявили чрезвычайное положение, мобилизована военная техника, на помощь пострадавшим отправлены два вертолета и дополнительные наряды экстренных служб из близлежащих районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Село ушло под воду в Болгарии из-за таяния снегов. 3 человека погибли-1

Село ушло под воду в Болгарии из-за таяния снегов. 3 человека погибли-3

Село ушло под воду в Болгарии из-за таяния снегов. 3 человека погибли-5

Село ушло под воду в Болгарии из-за таяния снегов. 3 человека погибли-7

Село ушло под воду в Болгарии из-за таяния снегов. 3 человека погибли-9

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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