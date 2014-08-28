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Селевой поток стер с лица земли целую деревню в Китае. 6 человек погибли, более 50 пострадали

28 августа 2014 07:16
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Новости Китая. Новый удар стихии обрушился на Китай. В одной из юго-западный провинций страны сошел мощный оползень. Не менее шести человек погибли, еще около двух десятков считаются пропавшими без вести. В местный больницы доставлены более полутора сотен пострадавших, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Селевой поток сносил буквально все на своем пути. С лица земли оказалась стерта целая деревня – почти восемь десятков домов полностью или частично разрушены.

На месте происшествия идут поисково-спасательные работы, однако они сильно осложнены тяжелыми погодными условиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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