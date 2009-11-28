Секретарша заминировала авиалайнер ради своего начальника

Свой звонок предусмотрительная «террористка» продублировала электронным письмом, направленным на адрес аэропорта.
Получив сигнал, сотрудники аэропорта провели тщательный осмотр воздушного судна, однако ничего подозрительного не обнаружили. Воспользовавшись адресом электронной почты, с которого было отослано письмо с предупреждением о теракте, полицейские отыскали женщину и задержали ее.
Впоследствии на допросе она заявила, что в ее действиях не было злого умысла. Оказывается, она всего лишь пыталась помочь своему шефу успеть на самолет в Гондурас, где у того была назначена важная деловая встреча. Женщина призналась, что начальник припозднился именно по ее вине и таким образом она надеялась задержать рейс, чтобы опоздывающий пассажир смог на него успеть.
Теперь чрезмерно заботливая секретарша находится в тюрьме. Ей предъявлены обвинения в ложном сообщении о якобы готовящемся теракте в международном аэропорту. За ее освобождение назначен залог в размере 7,5 тысяч долларов, который, скорее всего, внесет ее работодатель, пишет «Народная газета».