Сегодня в Минске во время раскопки ливневой канализации погиб мужчина

Сегодня, около 12-ти часов при проведении работ по раскопке траншеи для ливневой канализации возле здания по ул. Слободская, 65 произошло неконтролируемое смещение грунта, в результате чего под землей оказались двое мужчин работники УП «Ремавтодор» Московского района.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Подразделениями МЧС Минска из под земли извлечены двое мужчин и переданы для осмотра медикам, у одного сразу констатирована смерть. По факту происшествия проводится разбирательство.