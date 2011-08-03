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Сегодня в Минске во время раскопки ливневой канализации погиб мужчина

03 августа 2011 10:21
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Сегодня, около 12-ти часов при проведении работ по раскопке траншеи для ливневой канализации возле здания по ул. Слободская, 65 произошло неконтролируемое смещение грунта, в результате чего под землей оказались двое мужчин работники УП «Ремавтодор» Московского района.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:   
Подразделениями МЧС Минска из под земли извлечены двое мужчин  и переданы для осмотра медикам, у одного сразу констатирована смерть. По факту происшествия проводится разбирательство.

# происшествия

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