Сегодня в 5 утра на трассе Брест-Москва разбились 15 автомобилей

Два трала с автомобилями столкнулись на 594 км трассы М1 Брест-Москва под Дубровно (Витебская обл.), сообщили корреспонденту БелТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5 утра. Грузовой автомобиль «Скания», на борту которого было семь легковушек, стоял на обочине из-за поломки. В это время в попутном направлении двигался другой автомобиль «Скания», перевозивший восемь легковых автомобилей. Он зацепил бортом стоящий на обочине большегруз. В результаты машины перевернулись. Из 15 перевозимых легковых автомобилей, по оценке сотрудников ГАИ, только четыре находятся в относительно нормальном состоянии, остальные ремонту не подлежат. Люди не пострадали. По предварительной версии, водитель второй «Скани» уснул за рулем, сообщает www.ctv.by.