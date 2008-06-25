Сегодня полностью остановилась крупнейшая в стране электростанция в Витебской области

Предварительной причиной аварии на Лукомльской ГРЭС назван отказ высоковольтного выключателя. Об этом заявили в "Белэнерго". Авария случилась в 9-07. В результате частично без энергоснабжения остались многие города Брестской, Гродненской и Минской областей, а также столица. Лукомльская ГРЭС вырабатывает около половины всей электроэнергии в Беларуси. К 15 часам ее работа практически полностью восстановлена. Ограничения на поставку электричества потребителям сняты. На данный момент работают 7 из 8 блоков станции. В настоящее время на ГРЭС находится несколько комиссий. Им предстоит выяснить точные причины аварии. Однако уже в середине дня полностью исключили человеческий фактор. Опровергнута и версия о диверсии.

