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Сегодня полностью остановилась крупнейшая в стране электростанция в Витебской области

25 июня 2008 17:40
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Предварительной причиной аварии на Лукомльской ГРЭС назван отказ высоковольтного выключателя. Об этом заявили в "Белэнерго". Авария случилась в 9-07. В результате частично без энергоснабжения остались многие города Брестской, Гродненской и Минской областей, а также столица. Лукомльская ГРЭС вырабатывает около половины всей электроэнергии в Беларуси. К 15 часам ее работа практически полностью восстановлена. Ограничения на поставку электричества потребителям сняты. На данный момент работают 7 из 8 блоков станции. В настоящее  время на ГРЭС находится  несколько комиссий. Им предстоит выяснить точные причины аварии. Однако уже в середине дня полностью исключили человеческий фактор. Опровергнута и версия о диверсии.
# происшествия

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