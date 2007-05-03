Прямой эфир

Сегодня модель в агентстве - завтра рабыня за рубежом

03 мая 2007 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такого уголовного дела в Беларуси еще не было. Около 300 потерпевших из них более половины несовершеннолетние девушки. Минский городской суд огласил приговор в отношении десяти членов преступной организации занимавшейся торговлей людьми. Среди них - семь директоров модельных агентств из Минска, Могилёва, Гродно, Бобруйска, Полоцка и Новополоцка. Преступники получили от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. С них будет взыскано около двух миллиардов рублей.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
03 мая 2007 13:58

На Мозырьском НПЗ произошло возгорание

27 апреля 2007 08:21

"Бронзовый солдат" перенесен на военное кладбище в Таллинне

25 апреля 2007 11:04

В Гродненской области задержаны нелегальные мигранты