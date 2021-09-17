Сделал фото и вернулся обратно. Литовские силовики не отреагировали на нарушение границы с Беларусью

Новости Беларуси. Литовские силовики не препятствуют нарушению границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пункте упрощенного пропуска Лидского погранотряда зафиксировано нарушение белорусской границы гражданином со стороны Литвы.
Новости Беларуси. Литовские силовики не препятствуют нарушению границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пункте упрощенного пропуска Лидского погранотряда зафиксировано нарушение белорусской границы гражданином со стороны Литвы.
На кадрах видно, как двое мужчин и литовский силовик вплотную подошли к линии литовско-белорусской границы, обозначенной на дорожном полотне белой линией. В какой-то момент один из мужчин намеренно пересек ее, сделал фото и вернулся обратно в Литву.
И стоит обратить еще раз внимание, что весь «показательный процесс» был под контролем представителя литовского силового ведомства. И каких-либо действий для недопущения пересечения границы, ожидаемо, он не предпринимал.