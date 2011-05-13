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Сбежавший бык спрятался в магазине с одеждой

13 мая 2011 11:49
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В бразильском городке Сан-Жозе-ду-Риу-Прету бык устроил переполох. Грузовик, в котором перевозили скот, перевернулся на дороге, и животные вырвались на свободу.Одно из сбежавших животных решило спрятаться в магазине одежды, среди манекенов, чем немало напугало посетителей и прохожих. Как только на место происшествия прибыли спасатели, бык протаранил витрину и вырвался на улицу. Но специалисты сумели его усмирить, после чего отвезли на ферму. Животное при этом не пострадало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# происшествия # Фотофакт

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