Санкт-Петербург: трехметровый питон убил свою 40-летнюю хозяйку

Новости России. Шокирующее происшествие в Санкт-Петербурге. 40-летняя Татьяна Оносова была найдена мертвой в своей однокомнатной квартире по улице Вавиловых в Петербурге.



Тело обнаружила соседка. Она обратила внимание на приоткрытую среди ночи дверь квартиры. Прибывшие по вызову полицейские, обнаружили ползающую по коридору змею.

Перед тем как осмотреть место происшествия, им сначала пришлось поймать питона. Его длина оказалась 3 метра 30 сантиметров.

Судмедэксперты установили, что женщина умерла от анафилактического шока, вызванного аллергической реакцией. Спровоцировал такую реакцию именно укус. На кухне были разбросаны медикаменты, часть из которых предназначена для снятия аллергии.



Пресс-служба Следственного комитета РФ:

Из материалов проверки следует, что поздно вечером 7 июня, в квартире дома 4 по улице Вавиловых было обнаружено тело женщины, со следами укусов большой рептилии на ноге. Также в квартире был обнаружен питон, длиной более 3 м., который, в настоящее время передан на ответственное хранение.

Чуть позже выяснилось, что это далеко не первый случай нападения рептилии на Татьяну и аллергические приступы после такого у нее уже бывали.

40-летняя Татьяна Оносова – экономист по профессии – на протяжении многих лет изготавливала и продавала террариумы. У нее была своя дизайнерская фирма. Самку тигрового питона по кличке Римма женщина завела в качестве питомца более пяти лет назад. Змея жила в огромном террариуме, однако хозяйка часто выпускала любимицу поползать по квартире. «Римма была совсем ручной», – вспоминают соседи.

Питон достался женщине от ее брата, который трагически погиб. Знакомые погибшей рассказывают, что Татьяне не раз предлагали выкупить экзотическое животное, но та отказывалась.

Римму полицейские передали серпентологу.

Источник в правоохранительных органах (в комментарии РИА-Новости):

Питона отдали под расписку специалисту [по змеям], его взял на содержание житель Петербурга.