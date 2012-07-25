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Samuel Guetta найден мертвым в своём доме на острове Ибица

25 июля 2012 14:16
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Новости Испании. Согласно отчётам полиции, Samuel Guetta умер в своей шикарной вилле на острове Ибица по неизвестным причинам. Без отца остались 2-ое маленьких детей.

Samuel Guetta в 1997 году основал на Ибице агентство DJ и запустил на острове музыкальный сайт Ibiza Voice.  А с 2008 года возглавлял звукозаписывающую студию Cadenza Record и был широко известен на сценических площадках Ибицы.

Сотрудники сайта Ibiza Voice распространили весть о его смерти с преамбулой о любви и признательности к заслугам Самюэля.  Также в тексте сообщалось, что он обожал драмы, а обман, ложь и сплетни были не просто лозунгом по жизни, но образом этой самой жизни, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Француз Samuel Guetta не имеет никакого отношения к  диджею David Guetta. 

# происшествия # Музыка

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