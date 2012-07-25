Samuel Guetta найден мертвым в своём доме на острове Ибица

Новости Испании. Согласно отчётам полиции, Samuel Guetta умер в своей шикарной вилле на острове Ибица по неизвестным причинам. Без отца остались 2-ое маленьких детей.

Samuel Guetta в 1997 году основал на Ибице агентство DJ и запустил на острове музыкальный сайт Ibiza Voice. А с 2008 года возглавлял звукозаписывающую студию Cadenza Record и был широко известен на сценических площадках Ибицы.

Сотрудники сайта Ibiza Voice распространили весть о его смерти с преамбулой о любви и признательности к заслугам Самюэля. Также в тексте сообщалось, что он обожал драмы, а обман, ложь и сплетни были не просто лозунгом по жизни, но образом этой самой жизни, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Француз Samuel Guetta не имеет никакого отношения к диджею David Guetta.