Самолёт «Белавиа» совершил экстренную посадку в Витебске из-за недомогания у ребёнка

Новости Беларуси. Самолет «Белавиа» совершил экстренную посадку в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту судна, летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация – недомогание у 2-летнего ребенка.

Командир попросил аварийную посадку. В течение 15 минут она была обеспечена в аэропорту Витебска, прибыла и медицинская помощь. Ребенок госпитализирован в одну из местных городских больниц. Его состояние на данный момент удовлетворительное. Самолет отправился дальше по маршруту. На данный момент он уже прибыл в Минск.