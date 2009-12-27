Самолет вылетел из «Шереметьево» только после бунта, устроенного пассажирами

Из-за трехкратного переноса вылета поначалу спокойные пассажиры, готовившиеся к отдыху в Гоа, подняли бунт в терминале С аэропорта и требовали немедленного разрешения проблемы.

Самолет Ил-96 должен был изначально вылететь в Индию в 19:35 мск из терминала С. Однако сначала без объяснения причин рейс был задержан до 23:00 мск, затем перенесен на 00:40 мск 27 декабря, далее — на 07:00 мск. В терминале возникла стихийная демонстрация пассажиров отмененного рейса, которые требовали общения с ними представителей «Аэрофлота», пишет NEWSru.com.

Службы аэропорта не давали никаких комментариев и не объясняли истинной причины переноса вылета более чем на 11 часов. Через 2,5 часа после первой задержки пассажирам представитель «Аэрофлота» раздал талоны на питание.

Позже вылет рейс без объяснения причин еще раз перенесли — теперь уже до утра 27 декабря. Возмущенные пассажиры устроили стихийный митинг протеста, требуя повторного выхода представителя «Аэрофлота» и размещения в гостинице. Позднее пассажиры были размещены в номерах. Однако остается открытым вопрос о возмещении стоимости просроченного дня пребывания в Гоа, отдельные пассажиры собираются обратиться в суд.

Командир воздушного судна объяснил задержку рейса отсутствием стоянок в аэропорту прибытия. В результате всех переносов, самолет вылетел на Гоа на 12 часов 20 минут позже, чем было указано в расписании.