Самолет врезался в колесо обозрения. Пострадавших нет

Легкий самолет «Cheetah S200» врезался в колесо обозрения, которое установлено на ярмарке в австралийском городе Тари в 250 км к северо-востоку от Сиднея.

По счастливой случайности, люди, находившиеся в это время на аттракционе, а также пилот и пассажир самолета не пострадали. Жертв удалось избежать даже несмотря на то, что сразу после аварии из поврежденного бака самолета стало вытекать топливо.

Двух детей из покореженной кабинки аттракциона достали быстро, в отличие от людей, которые находились в кабине самолета. Лишь по истечении часа проведения спасательных работ их удалось вытащить из застрявшего в колесе обозрения самолета, сообщает «Столичное телевидение».

Как утверждает пилот, он просто не заметил колеса. Он пытался посадить самолет на летное поле, расположенное рядом с аттракционами, но не смог сделать это с первой попытки. Уходя на второй круг, пилот заложил крутой вираж, в результате чего самолет врезался в аттракцион.