Самолет врезался в грузовик ЗИЛ

В аэропорту заполярного города Игарка, расположенного в Красноярском крае, пассажирский самолет протаранил в грузовик ЗИЛ.

Все произошло во время того, когда самолет АН-2, завершив очередной рейс и высадив пассажиров, выруливал на стоянку. По словам старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксаны Горбуновой, в самолете находилось только два члена экипажа. В результате столкновения с грузовой машиной у самолета была повреждена лопасть винта.

Кто виноват в аварии - водитель грузовика или летчики - станет понятно после того, как Енисейская транспортная прокуратура завершит проверку. Как сообщили в прокуратуре, пока ясно одно - налицо нарушение законодательства о безопасности полетов, сообщает «Росийская газета».