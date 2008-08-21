Самолет в Мадриде при взлете упал и загорелся

Жертвами авиакатастрофы, по последним данным, стали 153 человека. Среди погибших – 20 детей. ЧП произошло накануне. Пассажирский лайнер местной авиакомпании выполнял рейс из Мадрида на Канарские острова. На борту находились 163 пассажира и 9 членов экипажа. При взлете самолет упал и загорелся. Причиной трагедии стало возгорание одного из двигателей. Взрыв на борту произошел до того, как лайнер упал на землю и разломился на две части. Самолет успел подняться на высоту до 200 метров. Сейчас на месте происшествия работают медики, пожарные и сотрудники гражданской гвардии.



В связи с трагическими событиями в Испании и на Канарских островах объявлен трехдневный траур.



По мнению ряда экспертов, просто возгорания двигателя недостаточно, чтобы объяснить такую катастрофу, и они намекают на возможность теракта. Известно также, что полеты этого лайнера ранее дважды отменяли из-за технических неисправностей.



Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично высказал слова соболезнований королю Испании Хуану Карлосу I, а также родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Мадриде.