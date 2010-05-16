Самолет с «заложенной на борту бомбой» экстренно приземлили в аэропорту Ванкувера

В полицию Канады поступил анонимный звонок о том, что на борту лайнера, следовавшего из Гонконга, заложена бомба.По тревоге были подняты ВВС. Два истребителя сопровождали лайнер вплоть до посадки. После аэробус отбуксировали в зону безопасности. Пассажиров, а это около 300 человек эвакуировали. Затем эксперты приступили к поиску взрывчатки. Но ничего подозрительного не обнаружили. Полиция разыскивает человека, сообщившего об угрозе теракта.