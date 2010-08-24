Самолет с туристами потерпел крушение в Непале

Самолет летел из столицы страны Катманду в Луклу – небольшой аэропорт близ Эвереста. На борту лайнера находились 14 человек. Среди них четверо граждан США, британец и японец.По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Спасатели пока не дошли до места авиакатастрофы. В район падения самолета можно добраться только пешком, но все тропинки заблокировала разлившаяся река. Следствие не исключает, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.