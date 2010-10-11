Самолет с супругой президента Польши и родственниками погибших в авиакатастрофе под Смоленском вылетел из аэропорта «Витебск»

Обратный путь паломников также должен был пролегать через наш областной центр.

Семьи погибших, а также первая леди Польши Анна Комаровская накануне совершили паломничество к месту трагедии транзитом через Витебск. Однако из двух самолетов один оказался неисправен: экипаж «Боинга» обнаружил поломку в двигателе. Анна Комаровская решила остаться в Витебске с семьями погибших.

Власти города оперативно расселили поляков в гостинице и обеспечили питанием. Неисправный самолет сейчас в аэропорту Витебска, где его ремонтом займется специальная бригада из Польши. Технические службы аэропорта при необходимости окажут помощь.

Витольд Юраш, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

Власти Витебска предоставили гостиницу. Нас очень поразила скорость, с которой всё разрешилось. Мы за это очень благодарны — и властям Витебска, и погранслужбам.