Прямой эфир

Самолет с гуманитарным грузом вылетел в Венесуэлу из Минска накануне

13 декабря 2010 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На Венесуэлу обрушились проливные дожди. Из-за наводнений и оползней погибли десятки людей, около двухсот тысяч остались без крова.

Накануне из Минска вылетел самолет с гуманитарным грузом. На борту все необходимое — палатки, одеяла, продукты питания. О том, что Беларусь поможет Венесуэле, стало известно после телефонного разговора Александра Лукашенко и Уго Чавеса. В итоге, в короткое время в белорусском правительстве был создан «План максимального содействия». Он предусматривает два этапа помощи. Сначала — продуктами питания, затем — техникой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Карпицкий, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Будут доставлены палатки, кровати, питание, в том числе и детские питание, детскую одежду, резиновую обувь. Этот груз сейчас формируется и будет доставлен в Венесуэлу.

Беларусь поможет Венесуэле в преодолении последствий наводнений

Наводнение в Венесуэле: погибли почти 40 человек, чрезвычайное положение объявлено в 11 штатах страны

# происшествия # Природные катаклизмы # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
11 декабря 2010 18:34

Белорусские строители уже возводят жилые кварталы в пострадавшей от наводнения Венесуэле

В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка
11 декабря 2010 16:16

В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка

11 декабря 2010 15:50

В Иордании в давке после футбольного матча пострадали около 300 человек