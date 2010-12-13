Самолет с гуманитарным грузом вылетел в Венесуэлу из Минска накануне

На Венесуэлу обрушились проливные дожди. Из-за наводнений и оползней погибли десятки людей, около двухсот тысяч остались без крова.

Накануне из Минска вылетел самолет с гуманитарным грузом. На борту все необходимое — палатки, одеяла, продукты питания. О том, что Беларусь поможет Венесуэле, стало известно после телефонного разговора Александра Лукашенко и Уго Чавеса. В итоге, в короткое время в белорусском правительстве был создан «План максимального содействия». Он предусматривает два этапа помощи. Сначала — продуктами питания, затем — техникой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Карпицкий, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Будут доставлены палатки, кровати, питание, в том числе и детские питание, детскую одежду, резиновую обувь. Этот груз сейчас формируется и будет доставлен в Венесуэлу.

Беларусь поможет Венесуэле в преодолении последствий наводнений

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