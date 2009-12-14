Самолет с 40 тоннами оружия и белорусом на борту задержан в Таиланде

Экипаж - 4 гражданина Казахстана и один гражданин Беларуси - 54-летний Михаил Петухов.

Неприятная история началась в субботу, когда ИЛ-76 приземлился в аэропорту Бангкока для дозаправки. Он возвращался из Северной Кореи в Украину. После досмотра были обнаружены ручные гранатометы и портативные ракетно-зенитные комплексы – всего под сорок тонн оружия.

Тайская полиция допрашивала задержанных 6 часов.

Тавил Пленсри, генеральный секретарь совета внутренней безопасности:

- Подозреваемые сказали нам, что груз предназначался для Шри-Ланки. Но мы не можем полагаться только на информацию подозреваемых. Мы должны проверить сведения.

В понедельник уголовный суд Бангкока продлил срок задержания экипажа на 12 дней. Будет проведено дальнейшее расследование. Пока тайская полиция предъявила обвинения летчикам в незаконном хранении оружия. По документам на борту должно было находиться нефтяное оборудование.

Михаила Петухова в СМИ называли командиром воздушного судна. Сегодня белорусский МИД опроверг эту информацию. Он находился в составе экипажа, но не возглавлял его. В регионе ситуацию отслеживает посольство Беларуси во Вьетнаме. Это ближайшая отечественная дипмиссия к месту событий.

Денис Янушко, третий секретарь по консульским вопросам посольства республики Беларусь в Социалистической республике Вьетнам:

Дипломатической миссией в городе Ханой предпринимаются все необходимые действия по защите прав и интересов белорусского гражданина. Прорабатывается возможность освобождения всех членов экипажа под залог.

В том, что Михаил Петухов мог быть командиром задержанного самолета сомневаются на его прежнем месте работы – белорусской авиакомпании «Трансавиаэкспорт». Там он проработал три года.

Игорь Богдан, заместитель генерального директора авиакомпании «Трансавиаэкспорт»:

В 95 году пришел к нам, проработал до 98 года. Он – бортинженер,

образование - Иркутское Высшее военное авиационно-техническое училище.

Тем временем, от злополучного самолета все открещиваются. И концов не найти. Так как экипаж практически весь казахстанцы – последовала реакция казахстанского МИДа. По информации дипмиссии этой страны в Таиланде самолет ИЛ-76 зарегистрирован на грузинскую авиакомпанию. Но для перевозки грузов был арендован новозеландской фирмой. Как сообщалось ранее со ссылкой на руководителя Единой транспортной администрации Грузии, задержанный самолет был передан грузинским перевозчиком в аренду украинской авиакомпании.

Официальный же Киев готов содействовать расследованию инцидента в Таиланде. Такое заявление сделал глава МИД Украины Петр Порошенко. При этом подчеркнул - самолет не является украинским, и украинцев не было в составе экипажа. Хотя вылетел он именно из этой страны и туда же должен был вернуться.

Пока не прольется свет на эту темную историю, члены экипажа находятся в специальной тюрьме Бангкока. Не исключено, что позже они выйдут под залог.

