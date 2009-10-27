Самолет российской авиакомпании S-Air разбился недалеко от национального аэропорта «Минск»

На борту чартерного рейса, следовавшего из Москвы в белорусскую столицу находились два пассажира и три члена экипажа. Выжить никому не удалось.

Самолет вылетел из аэропорта Внуково в 20-06. В 21-14 на высоте 600 метров в 20 километрах от Национального аэропорта Минск пилот борта вышел на связь с диспетчером. Лайнер начал заходить на посадку странным образом: гораздо правее положенного курса. Диспетчер отправил его на повторный круг. Вторая попытка и не менее странное поведение российского экипажа – на удалении 2 км самолет заходит на посадку уже значительно левее. Диспетчер хотел было оправить самолет на очередную попытку, однако связь уже была потеряна.

Владимир Нагулевич, начальник управления государственной инспекции по безопасности полетов и авиационной безопасности департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Беларусь: «Самолет делал первый заход на посадку с нарушением траектории и не вписывался в посадочное положение. Поэтому действия диспетчера были правильные, он подсказал уйти на второй круг, что должен был пилот и сделать. Во второй раз заход выполнялся под управлением диспетчеров и до расстояния 2 километра самолет находился на траектории способной на посадку».

Опытному летчику приземлиться на широкую, яркую и оборудованную спецсигналами полосу международного аэропорта не сложно. Видимость этой ночью, несмотря на мелкую морось, была отличной. По техническим нормам условия для посадки были в два раза лучше, чем того требует минимальный норматив.

Вадим Мельник, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: «Диспетчер выходил на связь, спрашивал перед заходом на второй круг, всё ли нормально, у вас все хорошо? Ответили, что все нормально, все работает».



Российский авиалайнер упал в нескольких километрах от деревни Пятилетка в Смолевичской районе - это примерно в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Буквально на подлете к посадочной полосе он врезался в лес и тормозил по верхушкам деревьев 250 метров. А на земле взорвался.

Олег Антонович, очевидец: «Крыльев явно не было. Они, видимо, отвалились сразу, как он зацепил деревья. Но по полосе было видно, что просека вырублена приличная».

Олег увидел кортеж спасательной техники, позвонил на горячую линию СТВ, и бросился следом. Всем очевидцам было ясно – случилось страшное.

Олег Антонович: «Когда приехал, увидел очень большое скопление машин. Машины скорой помощи, реанимация, пожарные машины. Это было примерно без 20 десять».

Место катастрофы по запаху дыма обнаружили быстро. Так же быстро локализовали огонь и выяснили, что никто, кроме пассажиров и экипажа самолета, не пострадал. Обломки самолета и тела пяти погибших спасатели обнаружили в 22.45 в лесном массиве. Все спасательные службы сработали четко. Огонь не пустили в лес.

На борту самолета находились два пассажира и три члена экипажа. В лайнере должен был быть еще один человек, но по неизвестным причинам он остался в Москве. А в Минск на самолете компании «S-Air» не долетел один из ее топ-менеджеров Марат Ромашкин. Информагентства ссылаются на некие документы, которые поступили авиационным властям Беларуси. Согласно им, элитный авиалайнер в Минске ждали и встречали представители компании, которая занимается игорным бизнесом.

Лаврентий Губин, пресс-секретарь международного игорного холдинга «Storm International»: «Он попросил нас, как старых знакомых, забронировать здесь гостиницу и встретить в его аэропорту. Было ли целью визита казино, или у него была какая другая цель визита, мы не знаем. Но мы не исключаем, что, так как он был нашим клиентом, он мог зайти в наше казино».

О предварительных версиях катастрофы говорить сложно и рано. Специалисты рассмотрят все варианты: от погоды до качества топлива. Проверят, кто находился за штурвалом авиасудна, и в каком состоянии завершали полет пилоты. Бортовой самописец, который нашла сегодня днем следственная группа, расшифруют московские эксперты.

Сейчас Национальный аэропорт сейчас работает в штатном режиме и продолжает принимать самолеты по расписанию. Белорусская посадочная полоса примет и членов международной комиссии, которая и займется расследованием причин трагедии. В нее войдут представители не только Беларуси, но и России и американско-британской компании-разработчика авиасудна. Но ждать быстрых результатов расследования не приходится. Возможно, обстоятельства прояснит резервный самописец.

«Hawker-125-800» – одна из наиболее современных в мире моделей скоростных реактивных самолетов бизнес-класса. Борт, упавший вчера под Минском, был выпущен в Великобритании в 1987 году. В компанию «S-Air» поступил год назад. Там пока воздерживаются от комментариев. Никак не комментируют и факт гибели владельца «S-Air» Марата Ромашкина.

Компания «S-Air» появилась на авиарынке России 10 лет назад. И сразу же начала себя позиционировать как элитная компания, предлагающая услуги элитным пассажирам. Речь о крупных бизнесменах, которые желают передвигаться по миру быстро и с повышенным комфортом.

Самолет, разбившийся вчера под Минском, в определенном роде штучный – во всяком случае, это был единственный лайнер такого класса в России. За полувековую историю самолета именно этой марки – Hawker – было выпущено всего 763 машины. Дизайн же салона за это время менялся не раз и в современном варианте он больше похож на большой лимузин, чем на маленький самолет.

Здесь с повышенным комфортом размещаются 8 пассажиров. Вчера их было всего два. Как нам сообщили в Российской ассоциации деловой авиации, которая объединяет такого рода компании, малые самолеты, равно как и большие, должны проверяться ежедневно. Говоря же о вчерашнем инциденте, здесь подчеркнули, что по всем законам физики Hawker должен был благополучно сесть в таком большом аэропорту, как «Минск».

Леонид Кошелев, председатель правления Национальной ассоциации деловой авиации России: «Достоинство маленького самолета в том, что он может садиться на маленькие полосы, которых не хватает для больших самолетов. Ну а если полоса большая, которой хватает для Боинга-747, то такой маленький самолет легко на нее садится, и тут большого мастерства для пилотов не нужно».

Что же до профессионализма пилотов в бизнесавиации, то летчики должны регулярно тренироваться на специальных тренажерах. Кстати, как сообщили в Росавиации, 51-летний Александр Самойлов – пилот упавшего вчера самолета, имел почти 12 тысяч часов общего налета. Правда, большую часть своей карьеры он управлял российскими «Ан-2» и «Як-40». Малый же американский самолет «Hawker» он освоил всего два года назад. Для этого специально проходил стажировку в Великобритании. В самой же «S-Air» от комментариев воздерживаются. Кстати, в ближайшее время специалисты проведут внеочередную проверку работы и безопасности полетов в этой авиакомпании.

Напомним, за последние несколько дней это уже вторая чрезвычайная ситуация с чартерными самолетами из Москвы. В минувшую пятницу аварийную посадку в аэропорту «Минск-1» совершил частный американский самолет Falcon-2000, выполнявший рейс по маршруту Москва – Минск. Причиной стало то, что при взлете из аэропорта «Домодедово» не закрылась створка шасси. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.