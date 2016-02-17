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Самолет «Ашхабад – Минск» совершил срочную посадку в аэропорту «Домодедово» из-за смерти белоруса

17 февраля 2016 10:34
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Новости Беларуси. Самолет белорусской авиакомпании 17 февраля утром совершил экстренную посадку в аэропорту «Домодедово». Причина – смерть пассажира.

Инцидент произошел на борту лайнера, который выполнял рейс «Ашхабад – Минск». Самолет должен был приземлиться в белорусской столице в 7.20 утра. Экипаж воздушного судна сообщил о случившемся на борту диспетчерам и запросил посадку. Тело погибшего отправили на экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Щекина, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО:
Самолет у нас в 7.50 совершил вынужденную посадку. Причина в том, что умер на борту гражданин Республики Беларусь 1965 года рождения. Предположительно – сердечно-легочная недостаточность.

В настоящий момент рейс «Ашхабад – Минск» с другими пассажирами уже приземлился в белорусской столице.

# происшествия # Авиасообщение

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