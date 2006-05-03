Самолет армянской авиакомпании <Армавиа> потерпел катастрофу

Минувшей ночью в Черном море, примерно в шести километрах от берега, при заходе на посадку в аэропорт Адлера, потерпел катастрофу самолет армянской авиакомпании "Армавиа".

Борт выполнял рейс из Еревана в Сочи. Как сообщают информагентства, на борту лайнера находилось 105 пассажиров, а также восемь членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. На месте катастрофы находятся 19 судов. Перед падением экипаж самолета не сообщал диспетчерским службам об аварийной ситуации, заявил глава Федеральной аэронавигационной службы России. Непосредственно перед посадкой метеоусловия резко изменились, что, вероятно, и послужило основной причиной трагедии. По крайней мере, пока эта версия рассматривается специалистами в качестве основной. Поисково-спасательные работы затруднены из-за резкого ухудшения погоды. По предварительным данным, обломки самолета находятся на глубине 400 метров.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Армении Роберту Кочаряну в связи с авиакатастрофой, повлекшей многочисленные человеческие жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко также направил соболезнование президенту России Владимиру Путину. В числе погибших в результате катастрофы самолета армянской авиакомпании над Черным морем находились и россияне.