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Самая крупная в этому году партия контрафактных сигарет задержана в Беларуси

17 февраля 2010 07:29
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Автомобиль с нелегальным грузом правоохранители остановили в Бобруйском районе Могилёвской области.

Во время досмотра в кузове машины обнаружено почти 12,5 тысяч пачек табачной продукции на 25 млн. рублей. За рулём МАЗа был 29-летний, нигде не работающий житель Бобруйска.

По результатам проверки материалы направят в суд.

Андрей Евдокимов, заместитель начальника УБЭП УВД Могилёвской области:
За данное административное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин. Если это неоднократное нарушение и лица таким образом получают доход, то до 1000 базовых вплоть до уголовной ответственности по ст.233 УК РБ.

# происшествия

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