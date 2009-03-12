Самая крупная авария года

На трассе Минск-Могилёв сегодня утром столкнулись сразу 33 машины. Легковые, грузовые и даже автобусы. Столь массовую аварию вызвал густой туман.

В условиях плохой видимости водители не успевали снижать скорость, и это вызвало так называемую цепную реакцию. Большинство машин восстановлению не подлежат, что же касается участников ДТП, то все они, к счастью, остались живы. Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в причинах аварии.

Метеорологи еще несколько дней назад предупреждали – осторожно, сегодня будет туман. Вот только информацию восприняли не все. На 10 километре Могилевского шоссе произошла авария, которых уже давно не было в Беларуси. Столкнулись сразу 33 машины.

Сотрудники ГАИ уже не один час разбираются в причинах ДТП. Десятки опрошенных свидетелей и исписанные схемами тетради. Предварительная причина столь крупной аварии - туман. В условиях видимости не больше 130 метров водители не успевали снижать скорость, и это вызвало так называемую цепную реакцию.

Пока сотрудники ГАИ проводят свое расследование, наша съемочная группа с помощью очевидцев решила провести свое. Триста метров тернистого пути скрозь груды железа и мы у самой головы аварии. А здесь грузовик, автобус и легковой автомобиль.

Водитель грузовика Максим даже в тумане запомнил все отчетливо. Он ехал во второй полосе движения и никому не мешал. Но неожиданно затронули его. Желая перестроиться с третьей во вторую полосу грузовик подрезает женщина-водитель красного Форда. Машину закрутило и автомобиль сталкивается с автобусом, который шел в первой полосе.

В результате ДТП большинство машин восстановлению не подлежат, а пробка растянулась на тысячи метров. Каждые пять минут на место аварии подъезжают работники ГАИ, пожарные, скорая. Последние даже на интервью не отвлекаются.

Как мы узнали позже все участники аварии остались живы. Однако 12 с переломами и черепно-мозговыми травмами доставлены в лечебницы столицы. В Больнице скорой помощи такой относительно легкий исход называют чудом.

Как ни странно это место водители-профессионалы уже давно окрестили дорогой смерти. Еще два года назад, до ремонта Могилевского шоссе на этой трассе каждую неделю происходили аварии и гибли люди.

Уже к обеду туман расселся и даже выглянуло солнце. Но вряд ли оно порадовало участников самой крупной аварии, которым еще долго придется зализывать раны и свои, и своих автомобилей.

Сегодняшнее происшествие у поселка Привольный уже назвали самым крупным за последние годы по числу попавших в аварию автомобилей. Но в недалёком прошлом были и более серьезные автокатастрофы. Как правило, причинами их также становился дуэт сложных погодных условий и невнимательности водителей.

Такие ДТП, где по по стечению обстоятельств сталкиваются сразу два фактора – человеческий и погодный – на особом контроле у сотрудников ГАИ. Эти участки дорог потом, как правило, тщательно изучаются, ставятся предупредительные знаки... Но от роковых случайностей, как показывает практика, не бывает страховки.

Специально статистики ГАИ не ведёт, но есть аварии, которые у всех на слуху. Это как минимум четыре на Минской кольцевой дороге, а также ряд в Минской области. Так, в сентябре 2002-го на 485-м км автодороги Брест — граница Российской Федерации вблизи деревни Шейка Крупского района Минской области столкнулись сразу 17 автомашин. Большегрузный «Мерседес», которым управлял поляк, врезался в попутную «Газель». По обе стороны водители стали резко тормозить, сталкиваясь друг с другом. Трагическую точку поставил большегрузный МАЗ. Из-за невнимательности водитель врезался в микроавтобус. Погибло 9 человек, еще 10 получили ранения.

5 декабря 2003. МКАД. Сильный гололёд. Столкнулись 19 автомобилей. Происшествие спровоцировал водитель одной из машин, начавший резкое торможение. Все участники ДТП отделались легкими ушибами.

Утро 12 октября 2005 года. Вблизи деревни Раубичи Минского района растягивать пришлось восемь автомобилей. Грузовым «Мерседесом» смертельно травмирован один из водителей, он стоял на проезжей части, осматривая свой автомобиль. Ещё двое –попали в больницы.

Похожая ситуация произошла и в феврале 2008-го. В районе поворота на авторынок в Малиновке водитель молоковоза не справился с управлением и зацепил по касательной 12 авто. Они стояли в очереди на поворот на рынок. Пострадал один человек.

Буквально через месяц на 36-м километре МКАД в районе Каменной Горки столкнулись 11 транспортных средств. Серьёзно пострадавших водителей -- не было, чего не скажешь об автомобилях.

2008-ой год в Минске вообще был богат на крупные ДТП с большим числом участников. Пострадавших в них не было, но пробки хорошо запомнили водители. Так, в октябре на автодороге между выездом с улицы Притыцкого и торговым домом «Ждановичи» в аварию попали 13 автомобилей. Сначала столкнулись шесть из них, затем три и еще дважды по две. Причинами названа несоблюдение скоростных режимов и дистанции. В тот день и туман здесь был не причём.

Туманно на белорусских дорогах будет и завтра. А автомобилисты, верящие в приметы, еще и напоминают, что завтра – пятница, 13-е.

