С территории Украины обстреляли белорусский погранзнак. Повредили столб и щиток с гербом

Новости Беларуси. Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло на участке Пинского пограничного отряда на заставе «Сварынь» – уточняет Госпогранкомитет. Там обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси.
Визуально – это пробоины от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья. Проводится разбирательство. Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились именно с сопредельной стороны.