С территории Украины обстреляли белорусский погранзнак. Повредили столб и щиток с гербом

Новости Беларуси. Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло на участке Пинского пограничного отряда на заставе «Сварынь» – уточняет Госпогранкомитет. Там обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси.