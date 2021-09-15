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С территории Украины обстреляли белорусский погранзнак. Повредили столб и щиток с гербом

15 сентября 2021 14:28
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Новости Беларуси. Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С территории Украины обстреляли белорусский погранзнак. Повредили столб и щиток с гербом-1

Это произошло на участке Пинского пограничного отряда на заставе «Сварынь» – уточняет Госпогранкомитет. Там обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси.

С территории Украины обстреляли белорусский погранзнак. Повредили столб и щиток с гербом-4

Визуально – это пробоины от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья. Проводится разбирательство. Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились именно с сопредельной стороны.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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