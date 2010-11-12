С начала года в Беларуси изнасиловано 32 ребенка

За 10 месяцев 2010 года в Беларуси 32 ребенка были изнасилованы, 34 — стали жертвами действий сексуального характера, 15 — развратных действий. Такие данные привел 11 ноября на пресс-конференции в Минске секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при Совете министров Андрей Солодовников.

Семь девочек были признаны жертвами правонарушителей, создавших условия для занятия проституцией; четверых несовершеннолетних вовлекли в занятие проституцией; трое стали жертвами торговли людьми; девять детей, в том числе семеро малолетних (до 14 лет), были вовлечены в распространение порноматериалов; троих — похитили и лишили свободы, сообщает www.ctv.by.



Для сравнения Солодовников привел данные 2005 года, когда за весь год было изнасиловано 135 детей, 36 — стали жертвами развратных действий, 12 — жертвами правонарушителей, создавших условия для занятия проституцией.



При этом секретарь комиссии подчеркнул: по данным статистики нельзя судить о том, сколько на самом деле детей были изнасилованы или подвергнуты развратным действиям. Часто дети или их родители стремятся скрыть неприятный факт, сообщает www.ctv.by.