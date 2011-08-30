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С начала 2011 года от рук пироманов в Берлине пострадали уже более 500 автомобилей

30 августа 2011 06:49
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Ранее самым худшим считался 2009 год. Тогда было подожжено около 400 машин.

В докладе, который представили Комитету по внутренним делам городского парламента, говорится, что полторы сотни авто хулиганы подожгли по политическим мотивам. Но многие пострадали без какой-либо подоплеки.

Полиция значительно усилила присутствие на улицах, в том числе увеличено число сотрудников в штатском. К патрулированию также был привлечен вертолет. Однако пока расследование по делу поджигателей не продвинулось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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