С начала 2011 года от рук пироманов в Берлине пострадали уже более 500 автомобилей

Ранее самым худшим считался 2009 год. Тогда было подожжено около 400 машин.

В докладе, который представили Комитету по внутренним делам городского парламента, говорится, что полторы сотни авто хулиганы подожгли по политическим мотивам. Но многие пострадали без какой-либо подоплеки.

Полиция значительно усилила присутствие на улицах, в том числе увеличено число сотрудников в штатском. К патрулированию также был привлечен вертолет. Однако пока расследование по делу поджигателей не продвинулось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».