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С лесными пожарами борются в Греции

23 августа 2010 15:55
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Пламенем объят греческий остров Эвбей. Огонь уже вплотную подобрался к жилым домам.

На борьбу с пожарами брошено несколько десятков спецтехники. Однако тушение осложняют сильный ветер и жаркая погода.

Лесные пожары в Греции

Лесные пожары в Греции

Лесные пожары в Греции

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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