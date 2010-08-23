С лесными пожарами борются в Греции

На борьбу с пожарами брошено несколько десятков спецтехники. Однако тушение осложняют сильный ветер и жаркая погода.
Через пробуренную спасателями скважину заблокированным шахтерам удалось передать на поверхность записку, в которой говорится, что они находятся в укрытии и чувствуют себя нормально. Всего в подземной ловушке – 33 человека.
Отдыхающие оказались заблокированы на одном из пляжей в северо-западной части острова. Часть отдыхающих была вывезена морем.
Из-за ливневых дождей реки вышли из берегов, потоки воды разрушают все на своем пути. В Северной Корее без электричества десятки населенных пунктов, размыты дороги.
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