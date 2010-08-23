С лесными пожарами борются в Греции

Горняков, которые более двух недель провели под завалами на 700-метровой глубине в Чили, нашли живыми

Через пробуренную спасателями скважину заблокированным шахтерам удалось передать на поверхность записку, в которой говорится, что они находятся в укрытии и чувствуют себя нормально. Всего в подземной ловушке – 33 человека.