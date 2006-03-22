Минский областной суд вынес приговор по нашумевшему делу о квартирном мошенничестве и двойном убийстве.Членам преступной группы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с целью завладения двухкомнатной квартирой в столице, а также последующих убийствах хозяина жилья и его сожительницы. Решением суда троим преступникам назначено наказание в виде 24, 22 и 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Трое неработающих жителей Минска в сентябре 2003 года объединились в группу для совершения преступлений. На протяжении 8 месяцев они склоняли страдавшего психическим заболеванием минчанина к продаже двухкомнатной квартиры, унаследованной им от матери. После нотариального оформления купли-продажи в апреле 2004 года мошенники пообещали потерпевшему приобрести новое жилье, а часть денег положить на его расчетный счет. Однако вырученная от сделки сумма - более Br54,825 млн. - была ими присвоена. В дальнейшем, чтобы скрыть совершенное преступление, группа мошенников в июле 2004 года на территории Минского района совершила убийство сожительницы бывшего владельца квартиры, а в декабре того же года в Минске был задушен и он сам. В настоящее время обвиняемые использовали свое право обжалования приговора, подав кассационную жалобу, сообщает БелТА.