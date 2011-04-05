С аварийной «Фукусимы-1» начался сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в реакторах

В Японии на аварийной АЭС, поврежденной в марте землетрясением и цунами, начался сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в реакторах.

Как заявил представитель японского правительства, эта мера была неизбежной — чтобы предотвратить масштабное загрязнение территории, прилегающей к АЭС. Специалисты заявляют, что радиоактивная вода разносится океанскими течениями, в результате чего уровень радиации быстро снижается, и серьезной угрозы морской флоре и фауне не несет.

В то же время, в префектуре, где находится аварийная атомная станция, проверят все школы и детсады для выяснения уровня радиации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».