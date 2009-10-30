Рыболовецкое судно протаранило корабль Морских сил самообороны Японии

Столкновение произошло между 510-тонным минным тральщиком «Миядзима» и небольшой рыбацкой лодкой «Чой маару».Причины инцидента не установлены, сообщается лишь, что столкновение было лобовым. На борту военного корабля находилось 40 человек, никто из них не пострадал. Два рыбака, находившиеся на рыбацкой лодке, также не пострадали. Оба судна получили небольшие повреждения и смогли самостоятельно продолжить движение, сообщают информагентства.