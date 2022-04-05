Рыбак по шею находился в воде. Сотрудник ОМОНа рассказал, как спас человека в Печерском лесопарке

Никита Подчезерцев, милиционер взвода оперативно-боевого назначения:

Когда прогуливался, услышал крики о помощи. Схватив на берегу палку, я лег на лед, чтобы не провалиться. Когда он ухватился, я вытянул его на лед. Вышли на берег, я мужчине предложил пройти на спасательную станцию для оказания ему первой медицинской помощи. Но он отказался, сказал, что чувствует себя хорошо и в помощи не нуждается.