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Рыбак по шею находился в воде. Сотрудник ОМОНа рассказал, как спас человека в Печерском лесопарке

05 апреля 2022 06:42
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Новости Беларуси. В Могилеве сотрудник милиции спас провалившегося под лед рыбака. Случай произошел на озере в Печерском лесопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбак по шею находился в воде. Сотрудник ОМОНа рассказал, как спас человека в Печерском лесопарке-1

Прогуливаясь в свой выходной, мужчина услышал крики о помощи. Подбежав к берегу водохранилища, правоохранитель увидел в полынье на середине водоема человека, по шею находившегося в воде.

Рыбак по шею находился в воде. Сотрудник ОМОНа рассказал, как спас человека в Печерском лесопарке-4

Никита Подчезерцев, милиционер взвода оперативно-боевого назначения:
Когда прогуливался, услышал крики о помощи. Схватив на берегу палку, я лег на лед, чтобы не провалиться. Когда он ухватился, я вытянул его на лед. Вышли на берег, я мужчине предложил пройти на спасательную станцию для оказания ему первой медицинской помощи. Но он отказался, сказал, что чувствует себя хорошо и в помощи не нуждается.

Рыбак по шею находился в воде. Сотрудник ОМОНа рассказал, как спас человека в Печерском лесопарке-7

Правоохранители напоминают любителям рыбалки, что не следует выходить на тонкий неокрепший лед, а также когда его толщина сомнительна, в особенности в темное время суток и при плохой видимости.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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