Рыбачил, пока за его спиной горело поле. Посмотрите на этого невозмутимого белоруса

Новости Беларуси. Необычное видео разлетелось в сети: когда жажда большого клева сильнее собственной безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На поле в Слуцком районе загорелась сухая трава. Огонь, судя по картинке, достаточно быстро распространялся. Но это не испугало рыбака, который спокойно сидел с удочкой на берегу реки Случь, пока за его спиной поднимались языки пламени. Будем надеяться, все обошлось.