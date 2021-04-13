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Рыбачил, пока за его спиной горело поле. Посмотрите на этого невозмутимого белоруса

13 апреля 2021 19:02
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Новости Беларуси. Необычное видео разлетелось в сети: когда жажда большого клева сильнее собственной безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рыбачил, пока за его спиной горело поле. Посмотрите на этого невозмутимого белоруса-1

На поле в Слуцком районе загорелась сухая трава. Огонь, судя по картинке, достаточно быстро распространялся. Но это не испугало рыбака, который спокойно сидел с удочкой на берегу реки Случь, пока за его спиной поднимались языки пламени. Будем надеяться, все обошлось.

Впрочем, спасатели напоминают: будьте предельно осторожны и не выжигайте сухую траву.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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