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Рядом с границей нашли труп гражданина Гвинеи. Есть данные, что мужчину выдворили из Польши

04 апреля 2022 19:36
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Как стало известно, зафиксирован новый факт гибели человека возле границы с Польшей. Погибший – гражданин Гвинеи. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядом с границей нашли труп гражданина Гвинеи. Есть данные, что мужчину выдворили из Польши-1

При нем нашли продукты питания, которые, судя по упаковке, он купил в Польше. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. По предварительным данным, мужчину выдворили с сопредельной территории и оставили умирать. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение.

Применяли электрошокеры и угрожали расправой. Гражданин Эфиопии рассказал о зверствах литовских силовиков.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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