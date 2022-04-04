Рядом с границей нашли труп гражданина Гвинеи. Есть данные, что мужчину выдворили из Польши

Как стало известно, зафиксирован новый факт гибели человека возле границы с Польшей. Погибший – гражданин Гвинеи. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При нем нашли продукты питания, которые, судя по упаковке, он купил в Польше. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. По предварительным данным, мужчину выдворили с сопредельной территории и оставили умирать. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение.