«Ровненько на горочке девушку занесло». Очевидцы о массовой аварии на могилевском шоссе

Новости Беларуси. В Минском районе на могилевском шоссе произошло сразу несколько ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скользкая, заснеженная дорога подготовила водителям неприятный сюрприз. Как по конвейеру машины ударялись друг в друга. Образовался большой затор. К счастью, никто не пострадал.

Участники аварии:

Машина, как вы видите, в кювете. Скользко на дороге, машину занесло, и вылетели в кювет.

Очень скользко, гололед. Произошло ДТП.