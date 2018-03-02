«Ровненько на горочке девушку занесло». Очевидцы о массовой аварии на могилевском шоссе
Новости Беларуси. В Минском районе на могилевском шоссе произошло сразу несколько ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Скользкая, заснеженная дорога подготовила водителям неприятный сюрприз. Как по конвейеру машины ударялись друг в друга. Образовался большой затор. К счастью, никто не пострадал.
Участники аварии:
Машина, как вы видите, в кювете. Скользко на дороге, машину занесло, и вылетели в кювет.
Очень скользко, гололед. Произошло ДТП.
Гололед, еще с поля надуло. Поэтому ровненько на горочке девушку занесло. Сбила меня, снесла с дороги.