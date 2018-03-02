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«Ровненько на горочке девушку занесло». Очевидцы о массовой аварии на могилевском шоссе

02 марта 2018 16:13
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Новости Беларуси. В Минском районе на могилевском шоссе произошло сразу несколько ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Скользкая, заснеженная дорога подготовила водителям неприятный сюрприз. Как по конвейеру машины ударялись друг в друга. Образовался большой затор. К счастью, никто не пострадал.

«Ровненько на горочке девушку занесло». Очевидцы о массовой аварии на могилевском шоссе-1

Участники аварии:
Машина, как вы видите, в кювете. Скользко на дороге, машину занесло, и вылетели в кювет.

«Ровненько на горочке девушку занесло». Очевидцы о массовой аварии на могилевском шоссе-4

Очень скользко, гололед. Произошло ДТП.

«Ровненько на горочке девушку занесло». Очевидцы о массовой аварии на могилевском шоссе-7

Гололед, еще с поля надуло. Поэтому ровненько на горочке девушку занесло. Сбила меня, снесла с дороги.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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