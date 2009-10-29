Ротвейлер напал на пенсионерку

Трагедия случилась около 9 часов утра в районе частной застройки Барановичей.

К счастью, в момент нападения животного на пожилую хозяйку, во двор дома зашел зять. Он и отбил у разъяренного пса 74-летнюю тещу. К этому моменту ротвейлер практически отгрыз у нее ступню. Подступиться к кричащей от боли пенсионерке собака не давала. Отогнать животное удалось только горящими поленьями, которые зять доставал из печки на летней кухне и швырял в агрессивного пса.

Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу, где ей ампутировали часть голени. Состояние пенсионерки медики оценивают как тяжелое. Ротвейлера отправили в ветлечебницу, где врачи будут наблюдать за ним 10 дней, сообщает sb.by.