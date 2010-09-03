Россию вновь охватили природные пожары

В Волгоградской области пламя угрожает нескольким населенным пунктам.

Огонь уничтожил полтысячи строений, в том числе 380 жилых домов. По последним данным, погибли 5 человек, два десятка людей с ожогами госпитализированы. Взять огонь под контроль пока не удается.

А в Самарской области пожарные борются с крупным возгоранием недалеко от Тольятти. Горит верховой и низовой лес на федеральной трассе М-5, она связывает Москву и Челябинск. Из-за сильного ветра есть угроза распространения огня на придорожные кафе и расположенную рядом автозаправочную станцию. В Тольятти введен режим чрезвычайной ситуации.

Предварительная причина возгорания в обоих областях — человеческий фактор, сильный ветер и жаркая погода -—температура в регионе превышала 40 градусов.