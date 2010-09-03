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Россию вновь охватили природные пожары

03 сентября 2010 09:36
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В Волгоградской области пламя угрожает нескольким населенным пунктам.

Огонь уничтожил полтысячи строений, в том числе 380 жилых домов. По последним данным, погибли 5 человек, два десятка людей с ожогами госпитализированы. Взять огонь под контроль пока не удается.

А в Самарской области пожарные борются с крупным возгоранием недалеко от Тольятти. Горит верховой и низовой лес на федеральной трассе М-5, она связывает Москву и Челябинск. Из-за сильного ветра есть угроза распространения огня на придорожные кафе и расположенную рядом автозаправочную станцию. В Тольятти введен режим чрезвычайной ситуации.

Предварительная причина возгорания в обоих областях — человеческий фактор, сильный ветер и жаркая погода -—температура в регионе превышала 40 градусов.

Россию вновь охватили природные пожары

Россию вновь охватили природные пожары

Россию вновь охватили природные пожары

Россию вновь охватили природные пожары

Россию вновь охватили природные пожары

Россию вновь охватили природные пожары

Россию вновь охватили природные пожары

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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