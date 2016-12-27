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Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе

27 декабря 2016 14:52
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Новости Беларуси. Погода опять преподнесла сюрпризы водителем. На смену дождям пришел мокрый снег, на дорогах стало скользко, а сводки ГАИ области пополнились десятками мелких аварий.

В Мядельском 32-летний гражданин России выехал на встречную, где столкнулся с другим легковым авто.

Кроме вероятного виновника аварии пострадала его пассажирка – 32-летняя женщина.

В больнице оказались два пассажира, находившиеся в другом автомобиле.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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