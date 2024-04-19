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Россиянин по фальшивому паспорту пытался вывезти из Беларуси дочь

19 апреля 2024 10:35
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Россиянин пытался вывезти из Беларуси полуторагодовалую дочь по фальшивому паспорту. Пограничники задержали его при оформлении рейса Минск – Шарм-эль-Шейх в столичном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин по фальшивому паспорту пытался вывезти из Беларуси дочь-1

В ходе опроса мужчина рассказал, что сейчас находится в процессе развода, а подлинный паспорт ребенка у супруги. В связи с этим он решил приобрести документ для дочери через интернет и вывезти ее за границу, используя подделку. По итогам разбирательства пограничники передали злоумышленника сотрудникам МВД. За предъявление недействительного документа ему может грозить уголовная или административная ответственность. Полуторагодовалую девочку вернули матери.

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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