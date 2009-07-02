Россияне идут через белорусско-польскую границу на плотах или задом наперед

Белорусские и польские пограничники 1 июля в результате совместных действий задержали двух нелегальных мигрантов из Осетии.

Рано утром на контрольно-следовой полосе брестские пограничники обнаружили дорожку следов двух человек. Чтобы ввести в заблуждение стражей границы, злоумышленники шли спиной вперед след в след. Они преодолели сигнализационный комплекс и оказались на сопредельной территории. Об этом незамедлительно были проинформированы польские пограничники, начался поиск нарушителей.

Спустя час служащие пограничной стражи выявили неизвестного, плывущего на самодельном плоту вдоль берега. Еще через два часа нарушители были задержаны в польской деревне Дерло, в непосредственной близости от границы. Ими оказались граждане России 29 и 37 лет.

В отношении нелегальных мигрантов проводится расследование.