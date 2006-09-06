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Российский туристический автобус под Парижем столкнулся с грузовыми автомобилями

06 сентября 2006 11:44
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В результате автокатастрофы, произошедшей накануне во Франции, погибли россиянка и трое граждан Польши, еще 42 человека получили ранения. И, как сообщили в пресс-службе МИД нашей страны, белорусов среди пострадавших нет. У города Санлис, к северу от французской столицы, туристический автобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. По официальным данным, причиной инцидента стало резкое торможение потока машин. Остановка была вызвана аварией, которая произошла ранее.
# происшествия # Авария автобуса

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