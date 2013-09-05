Российский телеканал похоронил актёра Владимира Этуша

Новости России. На одном из центральных телеканалов России сообщили о смерти известного актёра Владимира Этуша. Первой на ложный некролог отреагировала супруга Этуша.

Елена Этуш, супруга Владимира Этуша в социальной сети (орфография и пунктуация сохранена):

Сижу и руки трясутся! Канал объявил Владимира Абрамовича УМЕРШИМ!!! Они что, совсем сбрендили?! ... Стали звонить знакомые с осторожными вопросами, а не случилось ли чего?



По последним данным, руководство телеканала принесёт народному артисту официальные извинения. Владимир Этуш известен зрителям благодаря ролям в фильмах «Кавказкая пленница или новые приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». В мае актёру исполнилось 90 лет. Народный артист СССР уточняет, что круглую дату отмечает только по паспорту, на самом деле ему уже 91. Он не любит вопросов о возрасте и секретах творческого долголетия. Разговоры о вечной молодости Этуш называет актерским кокетством (смотрите видео). За долгую карьеру Этуш удостоился множества наград и премий.

Отметим, медийным персонам – политикам, актёрам, телеведущим – мириться с Интернет- и телеутками нелегко. Пользователи сети периодически «хоронят» известных людей. Так, в разное время онлайн-кончину пережили певица Мадонна, актёр Джордж Клуни, актриса и певица Линси Лохан, певица Земфира, сатирик Михаил Жванецкий и другие. Напомним, в конце прошлого года сообщение о кончине французской актрисы Марины Влади в буквальном смысле взорвало Интернет. Информация появилась в ряде аккаунтов Twitter и Facebook. Более того, её подхватили журналисты зарубежных средств массовой информации.