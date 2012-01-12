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Российский танкер и американский ледокол пытаются пробиться к берегам попавшей в снежный плен Аляски

12 января 2012 09:48
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Судам предстоит пройти еще примерно 80 миль.

Бедственное положение в регионе сложилось из-за небывалых снегопадов. В течение последней недели несколько поселений Аляски оказались погребены под толстым слоем осадков.

Самая сложная ситуация сложилась в городе Кордова. Здесь толщина выпавшего снега шокировала даже старожилов. Местные жители вынуждены буквально откапывать свои дома. У многих жилищ под тяжестью снега провалились крыши. Власти были вынуждены отправить 70 солдат Национальной гвардии на расчистку городских улиц.

А в городе Ном экстренная ситуация сложилась из-за нехватки горючего. Запасы топлива у жителей уже подходят к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Аляске из-за снегопадов введено чрезвычайное положение

# происшествия # Природные катаклизмы

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