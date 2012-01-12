Российский танкер и американский ледокол пытаются пробиться к берегам попавшей в снежный плен Аляски

Судам предстоит пройти еще примерно 80 миль.



Бедственное положение в регионе сложилось из-за небывалых снегопадов. В течение последней недели несколько поселений Аляски оказались погребены под толстым слоем осадков.



Самая сложная ситуация сложилась в городе Кордова. Здесь толщина выпавшего снега шокировала даже старожилов. Местные жители вынуждены буквально откапывать свои дома. У многих жилищ под тяжестью снега провалились крыши. Власти были вынуждены отправить 70 солдат Национальной гвардии на расчистку городских улиц.



А в городе Ном экстренная ситуация сложилась из-за нехватки горючего. Запасы топлива у жителей уже подходят к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Аляске из-за снегопадов введено чрезвычайное положение