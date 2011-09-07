Российский олигарх заставил полицию искать его пропавшую собачку по всей Италии

17 августа Рыбчинский вместе с женой и 21-летней дочерью Яной отправились на экскурсию и оставили своего любимца по кличке Джонни в номере отеля. Когда они вернулись, собаки уже не было. Семья сразу вычислила, что это были профессиональные охотники на редких собак.
Чтобы лучше и быстрее искалось, «химический магнат» пообещал спасителям Джонни награду в 10 тысяч евро. Такую же сумму он потребовал от отеля в качестве компенсации за кражу любимца.
Жена и дочь Рыбчинского тоже не теряли времени даром: они пытались добиться от отеля, чтобы его служащие прошли тестирование на детекторе лжи.