Российский олигарх заставил полицию искать его пропавшую собачку по всей Италии

У семьи «химического магната» Станислава Рыбчинского во время отдыха в Генуе украли русского той-терьера прямо из номера пятизвездочного отеля Grand Hotel Savoia. К поимке преступников предприниматель подключил не только полицию, но и российских дипломатов и более 100 ветеринаров.

17 августа Рыбчинский вместе с женой и 21-летней дочерью Яной отправились на экскурсию и оставили своего любимца по кличке Джонни в номере отеля. Когда они вернулись, собаки уже не было. Семья сразу вычислила, что это были профессиональные охотники на редких собак.

Чтобы лучше и быстрее искалось, «химический магнат» пообещал спасителям Джонни награду в 10 тысяч евро. Такую же сумму он потребовал от отеля в качестве компенсации за кражу любимца.

Жена и дочь Рыбчинского тоже не теряли времени даром: они пытались добиться от отеля, чтобы его служащие прошли тестирование на детекторе лжи.