Российский актер Алексей Девотченко найден мертвым в квартире на севере Москвы. Что убило актера?

Новости России. Бездыханное тело 49-летнего актера накануне вечером обнаружил близкий друг, владелец квартиры, в которой жил актер. Версию убийства следователи исключили, так как на теле Алексея Девотченко не обнаружили признаков насилия.
Множество порезов на голове и коленях. По некоторым данным, тело актера пролежало в луже крови около 15 часов.
Как сообщает Life News, рядом с телом лежал кусок ткани, которым Девотченко пытался остановить кровь.
Из квартиры полицейские изъяли пустую бутылку из под водки и пустую упаковку сильнодействующего транквилизатора. По предварительной версии, алкогольное опьянение вызвало сильнейший приступ агрессии, после чего Девотченко начал биться о стеклянные дверцы шкафа.
Из-за сильной потери крови и алкогольного опьянения он стал терять сознание. Мужчина упал и ударился головой о дверной косяк.
Есть еще одна версия, согласно которой, Девотченко умер от сердечного приступа. У актера была сердечно-сосудистая недостаточность. Лошадиные дозы алкоголя плюс транквилизаторы сделали свое дело.
По словам соседей, артист жил один, вел себя тихо и шумных компаний не водил.
Правда, в его пагубной страсти к алкоголю говорили давно. Близкие друзья отмечают: в последнее время мужчина впадал в депрессию. Писатель Андрей Константинов называет Алексея Девотченко одиноким человеком.
Андрей Константинов, сценарист сериала «Бандитский Петербург» («Русской службе новостей»):
Он был достаточно одиноким человеком, и виделось в нём глубокое одиночество. То, что он пил, было как раз связано с этим одиночеством.
«На Лешу постоянно сыпались несчастья…», – отмечают друзья.
В конце января 2012 года на станции метро «Шаболовская» артист был избит неизвестными. Причиной драки, как рассказал позже сам актер, стала серьга в ухе.
Во время гастролей минувшим летом Алексей Девотченко вывихнул оба плеча. Причиной, по его словам, стала «бытовая ситуация» – «поскользнулся, когда мыл пол».
Тогда он всерьез напугал и поклонников, и друзей: уж очень письмо напоминало прощание.
Алексей Девотченко (на странице в социальной сети. Орфография и пунктуация сохранены):
Очень невеселый пост – а не последний ли он? Нет у меня такой привычки писать о своем давлении, пульсе, анализах и прочей ерунде, связанной со здоровьем... Но вот прижало. Как никогда. Конечно, с вывихами обоих плеч особо не пошутишь. И нужна госпитализация, МРТ, ибо боли адские. Но ведь у нас «медицине» на всё и на всех наплевать с высокой башни... Нет направления – иди на … (а направление надо получать, выстаивая часовые очереди в поликлиниках, к которым ты как бы «приписан»). То же самое с «полисом» – нет, значит, помирай... А помирать не хотелось бы, не время... И все же, все же, все же... Еще раз простите, Бога ради, что порчу своей депрессивной писаниной воскресный вечер с Владимиром Соловьевым… Только прошу -не надо задавать вопросов – всё есть у меня на странице, предыдущие статусы. Не потому, что лень отвечать – просто адские мучения бить по клаве. Еще раз извините... Надеюсь, до свидания.
За свою актерскую карьеру Алексей Девотченко успел поработать в петербургских театрах: в ТЮЗе имени А. А. Брянцева, в театре имени Ленсовета, в Камерной филармонии, театре на Литейном, Александринском театре, БДТ имени Г. А. Товстоногова. Телезрители помнят его по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Бандитский Петербург-2» и «Убойная сила».